Presidenti i Shqipërisë të hënën vije në Kosovë, takohet me Konjufcën Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca, do të takohet me presidentin e Shqipërisë, Bajram Begaj. Kështu u bë e ditur nga Kuvendi përmes një komunikate për media, ku u shtua se takimi do të zhvillohet ditën e hënë duke filluar nga ora 12:15, shkruan lajmi.net. “Të hënën, 15 gusht 2022, Kryetari i Kuvendit të…