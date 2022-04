Presidenti i përbashkët Shqipëri-Kosovë? Rama: Do ta kishim votuar Hashim Thaçin me bindje

Ai është pyetur edhe për mundësinë e zgjedhjes së një presidenti të përbashkët Shqipëri-Kosovë.

Në përgjigjen e tij, Rama ka thënë se ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, do të ishte një kandidat i shkëlqyeshëm.

“Do kishim vënë Hashim Thaçin dhe do ishte i shkëlqyer dhe do ta kishim votuar me bindje, por fatkeqësisht ai nuk është i pranishëm për momentin në jetën e bashkësisë shqiptare si një qytetar i lirë, pasi ndaj tij po zhvillohet një proces i cili… mos më bëni ta them se ça procesi është”, tha Rama.

Kujtojmë se ish-presidenti Hashim Thaçi gjendet aktualisht në paraburgim në Hagë, si i dyshuar për krime lufte së bashku me ish-krerët e tjerë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.