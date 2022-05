Presidenti i Napolit për Koulibalyn: Ne duam që ai të qëndrojë, por s’e detyrojmë dot

Presidenti i Napolit, Aurelio de Laurentis, ka folur në lidhje me mundësinë e një largimi të mundshëm të Kalidou Koulibalys.

Sipas të parit të ish-kampionëve italianë, e ardhmja e senegalezit varet vetëm nga ai, ndonëse klubi ka dëshirë që ai të qëndrojë edhe më tutje në skuadër.

28-vjeçari, falë paraqitjeve fantastike në qendër të mbrojtjes, ka zgjuar interesimin e shumë skuadrave elitare.

Njëra ndër to është edhe Barcelona që po e kërkon me ngulm atë qysh në merkaton e verës, transmeton lajmi.net.

E Laurentis, në lidhje me krejt këtë situatë, “topin” ia dorëzon vetë lojtarit.

“Koulibaly është një simbol i skuadrës sonë. Nëse ai nuk dëshiron të jetë më në skuadrën tonë, ai duhet të vendosë”, thotë fillimisht ai.

“Ne duam që Koulibaly të qëndrojë me ne, por nuk e detyrojmë atë”, përfundoi ai.

Mbrojtësi ka kontratë me napoletanët deri në vitin 2023, andaj, për të mos e humbur me parametra zero, lojtari mund të lihet të largohet në këtë verë. /Lajmi.net/