Presidenti i Llapit ironizon me futbollistët e tij: Ky është dallimi me lojtarë që paguhen 800 euro dhe 4500 Skuadra e Llapit pësoi një disfatë ndaj Trepçës ’89 me rezultatin 2 me 1 në ndeshjen e vlefshme për javën e 29-të në Superligën e Kosovës. Presidenti i klubit, vllau i trajnerit të skuadrës nga Podujeva, Beqir Batatina ka ironizuar me lojtarët e tij në rrjetet sociale, shkruan Lajmi.net “Ky është dallimi i lojtarëve me…