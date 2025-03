Presidenti i Letonisë sot në Kosovë, takohet me presidenten Osmani Presidenti i Letonisë, Edgars Rinkevics do të vizitojë sot Kosovën. Ai do të takohet me presidenten Vjosa Osmani. Takimi do të nisë në ora 13:00, ndërsa më pas do të mbajnë konferencë të përbashkët për media. “Në orën 13:00, Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani pret në takim Presidentin e Letonisë, Edgars Rinkēvičs. Mediat…