Presidenti i Letonisë: BE duhet t’i heq masat ndaj Kosovës, sa më parë aq më mirë Presidenti i Letonisë, Edgars Rinkevics tha se erdhi në Kosovë për disa arsye. E para tha se ka të bëjë me diskutimin bilateral që ai e pati në Prishtinë me presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani për avansimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Më tej ai përmendi diskutimin për stabilitetin rajonal dhe mbështetjen që mund ta…