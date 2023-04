Presidenti i Lazios, Lotito: Immobile është pjesë e familjes sonë, e rëndësishme është ta ruaj qetësinë

Futbollisti më i mirë i Lazios, Ciro Immobile dje gjatë ditës pësoi një aksident të tmerrshëm në komunikacion, ku ai dhe dy vajzat pësuan lëndime trupore.

Presidenti i klubit nga Serie A, Lotito ka dhënë një deklaratë për “Lazio Style”, ku është deklaruar për gjendjen e futbollistit italian, shkruan Lajmi.net

“Menjëherë kam marrë masa sapo kam dëgjuar për aksidentin. Jam munduar që sa më shpejt t’i shtrojë në spital. Ciro është pjesë e familjes sonë dhe ai është një kampion me të cilin jam lidhur veçenarisht edhe nga pikëpamja njerëzore. Jemi me të, shpresojmë të rikthehet sa më shpejt. Por tani me rëndësi është që ai të ketë qetësi maksimale dhe të mendoj vetëm për shëndetin e tij dhe të vajzave. Një përqafim për Cyrus!”, ishin fjalët e Lotitos

Ciro Immobile, sulmuesi 33-vjeçar gjatë këtij sezoni në Serie A, ka zhvilluar 23 ndeshje, ka shënuar 10 gola dhe ka bërë tre asiste./Lajmi.net/