Presidenti i Komitetit Paralimpik Ndërkombëtar mban konferencë sot në Prishtinë Pak muaj pas anëtarësimit të Kosovës në Komitetin Paralimpik të Kosovës në Komitetin Paralimpik ndërkombëtarë, presidenti i këtij komiteti, Andrew Parsons, po qëndron për vizitë në Kosovë. Ai sot së bashku me presidenten e KPK-së, Njomza Emini do të mbajnë konferencë për media, shkruan lajmi.net. Gjatë kësaj konference, do të diskutohet edhe rreth pjesëmarrjes së…