Presidenti i Këshillit Kombëtar të Zvicrës vjen sot në Kosovë, takohet me Konjufcën Kryetari i Kuvendit, Glauk Konjufca sot e pret në takim presidentin e Këshillit Kombëtar të Zvicrës, Eric Nussbaumer. Kështu ka njoftuar zyra për media e Kuvendit të Kosovës. Takimi mes dy krerëve do të nis nga ora 9:00. Pas takimi, Konjufca bashkë me Nussbaumer do të mbajnë konferencë për media.