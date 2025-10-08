Presidenti i FIFA-s dekorohet nga Osmani

08/10/2025 13:54

Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino është dekorurar nga presidentja e vendit, Vjosa Osmani, im nderi për kontributin e tij në zhvillimin dhe afirmimin ndërkombëtar të futbollit kosovar.

Gjatë fjalës së saj para të pranishmëve, Osmani shprehu mirënjohjen për Infanton, duke e falendëruar për mbështetjen ndaj Kosovës.

“Faleminderit që na besove, faleminderit që qëndrove me ne. Faleminderit që je një mik i mirë i vendit tonë”, tha ndër tjerash Osmani.

​Infantino: Jam në shtëpinë time këtu, medaljen ia dedikoj Fadil Vokrrit