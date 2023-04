Presidenti i Cluj: Mund t’i fitojmë 5 milionë euro nga shitja e Ermal Krasniqit

Sipas Balaj, skuadra e tij mund t’i fitojë plotë pesë milionë euro nga shitja e futbollistit kosovar në afatin e verës, shkruan Lajmi.net

Ermal Krasniqi u transferua nga ekipi i Superligës së Kosovës, Ballkani gjatë afatit të verës në ekipin rumun për vetëm 200 mijë euro.

Ai gjatë këtij sezoni ka shënuar pesë gola dhe ka bërë një asist në 15 paraqitje.

Kujtojmë që tashmë kanë filluar të interesohen shumë klube për lojtarin kosovar. Interesime ka edhe nga Serie A e Italisë./Lajmi.net/

CFR Cluj president Cristian Balaj believes that the team from Gruia can get €5 million in exchange for Ermal Krasniqi 🇽🇰

CFR Cluj transferred Ermal Krasniqi in January, and the impact of the winger was instant – 5 goals & 1 assist in 15 matches#CFRCluj #Lazio pic.twitter.com/uLa3cgjzJE

— Romanian Football (@RoFtbl) April 12, 2023