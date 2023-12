Presidenti i Bullgarisë viziton Kosovën Presidenti i Bullgarisë, Rumen Radev, sot dhe nesër do të qëndrojë për vizitë zyrtare në Kosovë. Fillimisht Radev do të pritet nga presidentja Vjosa Osmani me ceremoni shtetërore, në orën 10:00, në sheshin “Ibrahim Rugova”. Pas takimit Osmani dhe Radev do të mbajnë edhe një konferencë për media, njofton Presidenca e Kosovës. Ndërsa takim është…