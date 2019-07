Presidenti i Atleticos kërcënon Griezmannin për këtë gjë

Pas prezantimit të yllit portugez, presidenti i Atleticos ka dalë në një intervistë për të folur për transferimin e fundit.

Gjatë intervistës, nuk mund të mungonin edhe pyetjet në lidhje me Grizmann, i cili mendohet se ka nënshkruar kontratë me Barcelonën në fillim të këtij viti : “E vërteta është që unë nuk e di, por nëse ju thoni, dhe ka nënshkruar, do të ketë pasojat e tij, kjo nuk më duket normale. Nuk e di nëse ai nënshkroi apo jo, dhe nuk e di nëse do të shkojë në Barcelonë apo jo, të presim disa ditë, dhe mendoj se do ta dimë “.- u shpreh Enrike Cerezo.

Në sezonin e ri do të kemi një Atletico Madrid ndryshe, kjo edhe për shkak të ndryshimeve të shumta që po ndodhin në këtë merkato.