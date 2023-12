Presidenti bullgar në Kosovë: Zbatoni marrëveshjet që i nënshkruat me Serbinë Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka kërkuar sërish nga Bashkimi Evropian largimin e masave ndëshkuese ndaj Kosovës. Ajo tha sa ka tendencë nga disa që këto masa të kushtëzohen me procesin e zbatimit të marrëveshjes me Serbinë, e jo për deeskalimin e situatës në veti. Osmani pas takimit me presidentin e Bullgarisë, Rumen Radev, tha…