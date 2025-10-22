Presidenti Begaj pranon Letrat Kredenciale të ambasadores së Vietnamit, kërkon rishikim të qëndrimit mbi njohjen e Kosovës
Presidenti i Republikës, Bajram Begaj, pranoi sot Letrat Kredenciale nga Ambasadorja e sapoemëruar e Republikës Socialiste të Vietnamit në Shqipëri, Pham Thi Thu Huong, gjatë një ceremonie zyrtare të zhvilluar në Institucionin e Presidentit.
Gjatë takimit, Presidenti Begaj vlerësoi marrëdhëniet miqësore dhe tradicionale mes Shqipërisë dhe Vietnamit, të cilat datojnë prej 75 vitesh, duke i cilësuar si një bazë solide për thellimin e bashkëpunimit dypalësh në fusha të ndryshme.
Në këtë kontekst, Kreu i Shtetit theksoi rëndësinë e intensifikimit të kontakteve politike, si dhe nxitjen e bashkëpunimit ekonomik dhe shkëmbimeve kulturore mes dy vendeve.
Presidenti Begaj shfrytëzoi gjithashtu rastin për të ngritur çështjen e Kosovës, duke i bërë thirrje autoriteteve vietnameze që të rishikojnë pozicionin e tyre në lidhje me njohjen e pavarësisë së saj dhe mbështetjen për anëtarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare.
“Kosova është një realitet i pakthyeshëm në Ballkanin Perëndimor,” u shpreh Presidenti Begaj, duke nënvizuar se mbështetja për shtetësinë dhe subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës do të ishte një hap pozitiv për paqen dhe stabilitetin në rajon.