Presidenti Begaj pranon Letrat Kredenciale të ambasadores së Vietnamit, kërkon rishikim të qëndrimit mbi njohjen e Kosovës

Lajme

22/10/2025 13:28

Presidenti i Republikës, Bajram Begaj, pranoi sot Letrat Kredenciale nga Ambasadorja e sapoemëruar e Republikës Socialiste të Vietnamit në Shqipëri, Pham Thi Thu Huong, gjatë një ceremonie zyrtare të zhvilluar në Institucionin e Presidentit.

Gjatë takimit, Presidenti Begaj vlerësoi marrëdhëniet miqësore dhe tradicionale mes Shqipërisë dhe Vietnamit, të cilat datojnë prej 75 vitesh, duke i cilësuar si një bazë solide për thellimin e bashkëpunimit dypalësh në fusha të ndryshme.

Në këtë kontekst, Kreu i Shtetit theksoi rëndësinë e intensifikimit të kontakteve politike, si dhe nxitjen e bashkëpunimit ekonomik dhe shkëmbimeve kulturore mes dy vendeve.

Presidenti Begaj shfrytëzoi gjithashtu rastin për të ngritur çështjen e Kosovës, duke i bërë thirrje autoriteteve vietnameze që të rishikojnë pozicionin e tyre në lidhje me njohjen e pavarësisë së saj dhe mbështetjen për anëtarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare.

“Kosova është një realitet i pakthyeshëm në Ballkanin Perëndimor,” u shpreh Presidenti Begaj, duke nënvizuar se mbështetja për shtetësinë dhe subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës do të ishte një hap pozitiv për paqen dhe stabilitetin në rajon.

 

