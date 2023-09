Presidenti Begaj niset drejt SHBA-së, kryeson delegacionin e Shqipërisë në punimet AP të OKB Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, sot (e diele) do të niset për në Nju Jork të Shteteve të Bashkuara. Begaj do të kryesojë delegacionin shtetëror të Republikës së Shqipërisë, që do të marrë pjesë në javën e punimeve të Sesionit të 78-të të Asamblesë së Përgjithshme (AP) të Kombeve të Bashkuara. Së bashku me kryetarët…