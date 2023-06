Presidenca: Vuçiq u përpoq ta largojë vëmendjen nga protestat duke rrëmbyer 3 policët e Kosovës

“Pavarësisht përpjekjes së kotë të Vuçiqit për t’i etiketuar ato si marrëveshje të fshehtë me Kosovën dhe Kroacinë, protestat javore në Beograd patën pjesëmarrje të madhe. Këtë javë, ai iu drejtua nxitjes së retorikës nacionaliste pas rrëmbimit të 3 policëve të Kosovës, duke u përpjekur të largonte vëmendjen”, ka shkruar Vela.

Despite Vučić’s futile attempt to label them as collusion with Kosovo and Croatia, the weekly protests in Belgrade saw huge turnout. This week, he resorted to fueling nationalistic rhetoric after the abduction of 3 Kosovo Policeman, trying to divert attention. #Majdan #Proleće https://t.co/2FTyWXdOFX

— Blerim Vela (@Blerim_Vela) June 17, 2023