Presidenca për raportimet nga veriu: Policia e Kosovës nuk është përfshirë në asnjë përleshje

Pas disa raportimeve në media, Vela ka konfirmuar se Policia e Kosovës nuk është përfshirë në asnjë përleshje, duke shtuar se strukturat ilegale dhe kriminale të Serbisë kanë shtënë me armë.

“Mediat pro regjimit të Serbisë janë në përpjekje për të nxitur konfrontim të armatosur në Kosovë, duke raportuar në mënyrë të rreme se përleshjet po ndodhin pranë Zubin Potokut. Policia e Kosovës nuk është përfshirë në asnjë përleshje. Strukturat ilegale dhe kriminale të Serbisë po gjuajnë me armë”, shkroi Vela.

Kujtojmë se mbrëmjen e sotme është raportuar se dyshohet që disa serbë nga Zubin-Potoku kanë sulmuar në drejtim të një ekipi të KFOR-it letonez.

Postimi i plotë:

🚨 #Serbia’s pro-regime media are in overdrive to instigate armed confrontation in #Kosovo, falsely reporting that skirmishes are taking place near Zubin Potok.

Kosovo Police is not involved in any skirmishes. Serbia’s illegal and criminal structures are firing weapons. pic.twitter.com/hyWtCM9iny

— Blerim Vela (@Blerim_Vela) December 25, 2022