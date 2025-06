Presidenca me njoftim: Osmani përfundoi konsultimet me partitë, data për zgjedhjet lokale caktohet ditët në vijim Presidenca e Republikës së Kosovës ka dal me njoftim pas takimit të thirrur nga Osmani me liderët e partive politike. Në njoftimin e bërë, Presidenca ka shkruar se data për zgjedhjet lokale do të caktohet ditët në vijim, shkruan lajmi.net “Presidentja Osmani përfundoi konsultimet me partitë politike, data e zgjedhjeve lokale caktohet ditëve në vijim…