Presidenca i reagon Vuçiqit: Përpjekja për të destabilizuar institucionet e Kosovës do të pengohet dhe ndalet

Në një përgjigje dedikuar presidentin serb, Vela ka thënë se ka kaluar koha kur Beogradi vendoste se kush drejton institucionet e Kosovës.

“Vuçiq aludon se me një lidership tjetër në institucionet e Kosovës, ai do të mund ta arrinte normalizimin. Megjithatë, koha kur Beogradi vendoste se kush drejtonte institucionet e Kosovës ka kaluar”, ka shkruar Vela.

“Përpjekja e Vuçiqit dhe Radoiçiqit për të destabilizuar institucionet e Kosovës do të pengohet dhe ndalet”, ka shtuar ai.

Vučić alludes that with different leadership in #Kosovo institutions he could achieve normalization.

However, the time when who leads 🇽🇰institutions was determined by Belgrade has passed.

Vučić’s and Radoičić’s attempts to destabilize 🇽🇰 institutions will be thwarted & stopped. pic.twitter.com/2ocHfb0Ysl

— Blerim Vela (@Blerim_Vela) April 3, 2023