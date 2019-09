Presidenca e Shqipërisë mohon se mban sekret raportin për rrezikun e djegies së Parlamentit

Zëdhënësi i presidentit të Republikës deklaron se zoti Meta e ka shprehur qartë dje se ka ushtruar të gjitha kompetencat e tij kushtetuese, si një president i shtetit të së drejtës duke mohuar lajmet se po mban sekret raportin e prodhuar nga institucioni i lartë i sigurisë kombëtare, që paralajmëronte rrezikun e djegies së Parlamentit në datën 8 qershor 2019.

Më tej zëdhënësi i presidentit Meta informon se Ditën e djeshme, Institucioni i Presidentit i ka nisur një kërkesë institucionit të lartë të sigurisë kombëtare, që mbështetur mbi ligj, t’i verë në dispozion edhe Kuvendit, raportin që i ka dorëzuar presidentit në datën 7 qershor 2019.

Reagim i zëdhënësit të presidentit të Republikës, Tedi Blushi:

Me përgjegjësi maksimale, dua të rikonfirmoj vendosmërinë e presidentit të Republikës, Sh.T.Z Ilir Meta, të shprehur shumë qartë dje për të gjitha mediat dhe për mbarë opinionin publik, për të ushtruar të gjitha kompetencat e tij kushtetuese, si një president i shtetit të së drejtës.

Me keqardhje, por pa çudi, portale dhe gazeta të shtetit të propagandës dhe ppp-ve, me kokëfortësi të shpjegueshme, vazhdojnë ende të dezinformojnë opinionin publik me lajmin e rremë, sikur presidenti Meta po mban sekret raportin e prodhuar nga institucioni i lartë i sigurisë kombëtare, që paralajmëronte rrezikun e djegies së Parlamentit në datën 8 qershor 2019.

Sikundër kreu i shtetit e sqaroi edhe dje shumë qartë, jam i detyruar të rikonfirmoj se:

Po dje, institucioni i kreut të shtetit i ka dërguar një letër zyrtare edhe Kuvendit, ku e vë në dijeni lidhur me kërkesën e mësipërme.

Po kështu, ekipi i Këshillit të Sigurisë së presidentit Meta, i kryesuar nga këshilltari për Sigurinë Kombëtare, z.Bahri Shaqiri është gati të bashkëpunojë në çdo kohë dhe me çdo institucion shtetëror për këtë çështje, të ndajë dhe të vendosë në dispozicion të gjitha informacionet, faktet apo edhe provat shkresore, filmike, audio dhe fotografike, që disponon.

Uroj që ky sqarim publik të lexohet drejt dhe të mos shtrembërohet sërish në “përkthimin” shqip-shqip që bëjnë në të tilla raste portalet dhe gazetat e shtetit të propagandës dhe ppp-ve.