Presidenca e demanton Nagavcin e VV-së se Vjosa Osmanit iu ofruan 30 nënshkrime: Kjo është gënjeshtër

Presidenca e Republikës së Kosovës përmes një reagimi kanë demantuar deklarimet e shefes së Grupit Parlamentar të LVV-së, Arbërie Nagavci, e cila në konferencën e sotme ka deklaruar se ia kanë ofruar edhe Vjosa Osmanit 30 nënshkrime për kandidaturë për presidente. Në reagim thuhet se Osmani s’ka marrë as ofertën për nënshkrime e as përkrahjen…

Lajme

04/03/2026 20:00

Presidenca e Republikës së Kosovës përmes një reagimi kanë demantuar deklarimet e shefes së Grupit Parlamentar të LVV-së, Arbërie Nagavci, e cila në konferencën e sotme ka deklaruar se ia kanë ofruar edhe Vjosa Osmanit 30 nënshkrime për kandidaturë për presidente.

Në reagim thuhet se Osmani s’ka marrë as ofertën për nënshkrime e as përkrahjen nga LVV për t’u rizgjedhur si presidente edhe për një mandat të dytë.

“Presidentja Osmani demanton se i janë ofruar nënshkrimet dhe përkrahja nga VV për rizgjedhje si Presidente e Republikës se Kosovës. Kjo është gënjeshtër!”, thuhet në reagim.

