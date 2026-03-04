Presidenca e demanton Nagavcin e VV-së se Vjosa Osmanit iu ofruan 30 nënshkrime: Kjo është gënjeshtër
Presidenca e Republikës së Kosovës përmes një reagimi kanë demantuar deklarimet e shefes së Grupit Parlamentar të LVV-së, Arbërie Nagavci, e cila në konferencën e sotme ka deklaruar se ia kanë ofruar edhe Vjosa Osmanit 30 nënshkrime për kandidaturë për presidente. Në reagim thuhet se Osmani s’ka marrë as ofertën për nënshkrime e as përkrahjen…
