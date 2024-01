Preshevari mërgimtar mirëpret kosovarin me “RKS” në Zvicër, ia lë 50 franga në veturë Një kosovar me veturën e tij e cila ishte me tabela të Republikës së Kosovës, ka shkuar në Zvicër. Deri sa kishte të parkuar veturën, dikush i kishte lënë 50 franka zvicerane dhe një letër me një mbishkrim, “Të fala nga Presheva”, shkruan lajmi.net. Lëvjzet e shtetasëve të Kosovë në drejtim të vendeve të Bashkimit…