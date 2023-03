Premierliga me vendim të mirë për lojtarët myslimanë, ua lejon të bëjnë iftar edhe gjatë ndeshjes

Gjyqtarëve në të gjithë Premerligën u është kërkuar të ndalojnë ndeshjet për t’u dhënë lojtarëve myslimanë pushime të veçanta për të ngrënë ose pirë në Iftar gjatë muajit të Ramazanit.

Sky Sports raporton se zyrtarët kanë marrë udhëzime nga organet e arbitrimit për të lejuar pauza në lojë gjatë ndeshjeve të mbrëmjes, të cilat u mundësojnë lojtarëve të prishin agjërimin.

🚨🚨| BREAKING: Matches will PAUSE across Premier League in the holy period of Ramadan to allow muslim players to break fast. 🌙

Incredible step taken by @premierleague 👏 pic.twitter.com/eECAscG2Aa

— centredevils. (@centredevils) March 21, 2023