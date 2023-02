Premierliga mban një minut heshtje për vdekjen e Christian Atsu

Sot gjatë ditës është gjetur trupi i pa jetë i Christian Atsu nën rrënojat e ndërtesës ku jetonte në Turqi, pas tërmetit që goditi disa qytete të këtij vendi.

Për ish-futbollistin e Chelseat dhe të Neëcastle United u mbajt një minut heshtje në ndeshjet e Premier League, shkruan Lajmi.net

Në ‘Stamford Bridge’ u përkujtua futbollisti me një minut duartrokitje. Dhe ishte pikërisht klubi nga Londra ku ai kaloi një pjesë të madhe të karrierës. Atsu luajti te Chelsea nga viti 2013 deri në vitin 2017.

Atsu së fundmi ishte transferuar në Superligën e Turqisë te skuadra e Hatayaspor, madje 24 orë para se të ndodhte tërmeti ai kishte shënuar golin e parë me fanellën e kësaj skuadre./Lajmi.net/

A minute applause to Christian Atsu at Stamford Bridge. Terribly sad doesn’t even begin to describe it. Rest well bro. #CFC pic.twitter.com/gZFMaDwvwX

— Rahman osman (@iamrahmanosman) February 18, 2023