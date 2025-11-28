Prelvukaj: Vazhdoj të jem mbështetës fanatik i bashkimit të shqiptarëve
Genc Prelvukaj nga Partia Demokratike e Kosovës ka bërë të ditur se e mbështetë me fanatizëm bashkimin kombëtar.
Megjithatë, Prelvukaj u shpreh se e ka shumë të qartë se rrethanat politike aktualisht nuk e favorizojnë këtë nismë të kamotshme.
“Vazhdoj të jem mbështetës fanatik i bashkimit të shqiptarëve. Mirëpo, jam i vetëdijshëm që rrethanat politike aktuale nuk e favorizojnë – por në rast se rrethanat politike ndryshojnë duhet ta kemi opsionin e bashkimit. Jam radikalisht kundër që të përjashtohet si opsion”, u shpreh Prelvukaj në Dukagjin.
Mes tjerash, Prelvukaj, u shpreh se ideja e bashkimit kombëtar manifestohet në familjen e tij për çka u shpreh se s’ka si të jetë kundër saj.
“Unë jam i lindur e rritur në Prishtinë, nga krahu i nënës jemi nga Sanxhaku i Nishit, babi më ka lindur në Martinaj në Plavës, gjyshin nga Dragobija e Tropojës dhe jam i martuar me Enin që është e Tiranës – nuk mund të jem kundër një ide që manifestohet brenda familjes time. Unë çdo herë kam pas konsistencë që nga faza e parë e artit dhe vazhdojë te kem të njëjtin mendim. Unë nuk kam problem me njerëzit që e kundërshtojnë bashkimin pasi është mendimi i tyre – por jam kundër bazës argumentuese që ata kanë për shembull jo rrallë në diskursin publik flitet që nuk e përkrahin bashkimin me Shqipërinë sepse nuk kemi qenë pjesë e Shqipërisë kurrë – këto janë banalitete që më acarojnë. Ne kemi qenë pjesë e një trungu etnik me kufi tjerë në këtë kontekst duhet të merret parasysh që përcaktimi i kufijve të Shqipërisë së sotme është përcaktim mbi bazën e jo vullnetit të shqiptarëve, por të fuqive tjera dhe duhet të kemi parasysh se ne edhe atë kohë elitat tona politike dhe masa popullore e dashamirët e shqiptarëve ketë ndarje të kufijve dhe mbetjen jashtë të Kosovës e një pjesë te Maqedonisë perëndimore e Malit të Zi e kanë konsideruar si amputim të Shqipërisë”, u shpreh Prelvukaj.