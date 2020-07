Prej gjashtë muajsh larg prindërve, Bebe Rexha: Më mungon Nju Jorku, më mungon nëna ime

Këngëtarja e njohur shqiptare, Bebe Rexha, jeton dhe vepron në Nju Jork, shkruajnë mediat e huaja, transmeton lajmi.net.

Ajo ka edhe një vilë luksoze në Los Angeles të Kalifornisë.

Që nga fillimet e koronavirusit, ajo mbeti në Los Angeles, ngase kishte shkuar atje për të regjistruar këngët e reja të albumit e saj dhe për të qenë prezentë në ceremonitë e mëdha të çmimeve, si ajo e ‘Grammy Awards 2020’.

Pas gjashtë muajsh larg familjes, Bebe tani duket se është mërzitur nga kjo situatë.

Nëpërmjet një postimi në llogarinë e saj në Twitter ajo ka treguar se dëshiron të shkojë në shtëpi pasi po i mungon Nju Jorku dhe nëna.

“Dua të shkoj në shtëpi. Më mungon Nju Jorku. Nuk kam qenë prej gjashtë muajsh. Më mungon nëna ime”, u shpreh këngëtarja./Lajmi.net/

I wanna go home. I miss New York. Haven’t been in 6 months. I miss my mom.

— Bebe Rexha (@BebeRexha) July 26, 2020