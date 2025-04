Prattipati takohet me OEK, shtatë kompani nga Kosova do të shkojnë në Samitin e Investimeve në Uashington E Ngarkuara me Punë e ambasadës amerikane, Anu Prattipati, u takua sot me Odën Ekonomike Amerikane të Kosovës për të diskutuar mbi partneritetin ekonomik Kosovë-SHBA. Ambasada amerikane njoftoi se një delegacion kosovar do të shkojë në programin “SelectUSA” në maj për të eksploruar më tej mundësitë e investimeve dhe “për të nxitur marrëdhënie të begata…