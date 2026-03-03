Prattipati dhe Murati diskutojnë zgjerimin e investimeve amerikane dhe projektet strategjike në Kosovë

E ngarkuara me Punë e SHBA-ve, Anu Prattipati ka takuar ministrin e Financave, Hekuran Murati. Në këtë takim, sipas njoftimit të Ambasadës së SHBA-ve, është diskutuar për prioritetet e ardhshme të invesitmeve në Kosovë dhe projektet e mëdha të zhvillimit. “Ndërsa projektet e rëndësishme të infrastrukturës ecin përpara, ne mirëpresim mundësitë e zgjeruara për kompanitë…

03/03/2026 16:15

E ngarkuara me Punë e SHBA-ve, Anu Prattipati ka takuar ministrin e Financave, Hekuran Murati.

Në këtë takim, sipas njoftimit të Ambasadës së SHBA-ve, është diskutuar për prioritetet e ardhshme të invesitmeve në Kosovë dhe projektet e mëdha të zhvillimit.

“Ndërsa projektet e rëndësishme të infrastrukturës ecin përpara, ne mirëpresim mundësitë e zgjeruara për kompanitë amerikane dhe një angazhim më të fortë tregtar që përparon interesat e përbashkëta ekonomike”, thuhet në njoftim të Ambasadës. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

