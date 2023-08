Pranoi një gol nga gjysma e fushës, reagon Onana

Andre Onana ka reaguar pasi pësoi një gol nga gjysma e fushës në ‘Old Trafford’ në fitoren e United 3:1 ndaj Lens.

Portieri ndërkombëtar i Kamerunit është ngarkuar me detyrën për të pasuar David de Gea me një transferim prej 48 milionë funte që e çoi atë në Angli nga gjiganti italian Inter.

Onana nuk i ka shijuar fillimet më të mira të jetës me ‘Djajtë e Kuq’, me dy humbje miqësore të pësuar gjatë një turneu parasezonal në Shtetet e Bashkuara. Më pas ai mbeti i zhytur në rrjetën e tij pasi u shkatërrua nga 40 metra nga ylli i Lens Florain Sotoca gjatë paraqitjes së tij të parë në ‘Old Trafford’.

Onana i tha MUTV- së më pas se bëri një gabim të kushtueshëm kundër kundërshtarëve francezë:

“Siç them gjithmonë, unë jam përgjegjës për gjithçka, veçanërisht kur pranojmë gola. Unë jam njeriu i madh në prapavijë, kështu që marr të gjitha kritikat, e gjithë përgjegjësia është mbi mua.”

United u rikuperua nga goditja e mrekullueshme e Sotoca për të fituar një fitore 3-1 pasi Marcus Rashford, Antony dhe Casemiro gjetën objektivin – dhe Onana mezi pret të fillojë fushatën 2023-24.

Ai shtoi: “Mendoj se ky vit do të jetë i mrekullueshëm, jam shumë i emocionuar për ndeshjet e ardhshme. Tashmë jam i emocionuar për Wolves, por do të duhet të përgatitemi mirë sepse nuk do të jetë e lehtë. Të gjithë po punojnë shumë dhe unë jam shumë i sigurt dhe pozitiv se gjithçka do të jetë në rregull nëse bëjmë gjërat e duhura.”/Lajmi.net/