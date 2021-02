Pranoi dy gola pas gabimeve trashanike ndaj Cityt, kjo është deklarata e Klopp për Alisson

“Reds” u mposhten me rezultat 1 – 4, derisa dy gola erdhën shkaku i gabimit të portierit, Alisson, përcjellë lajmi.net.

Pas ndeshjes, i pyetur për paraqitjen jo të mirë të brazilianit, Klopp tha se ndoshta Alisson ka pasur ftohët te këmbët.

“Është e vërtetë që nuk kemi dhënë shumë opsione, sidomos në të parën. Mnedoj se në të dytën nuk ka ndonjë shpjegim, mirëpo ndoshta ka pasur ftohët te këmbët”.

“Mund të duket qesharake, por mund të jetë e vërtetë”, tha ai.

🗣 "Maybe he had cold feet or something?" 🥶

Jurgen Klopp's explanation for Alisson's second mistake that led to a goal pic.twitter.com/3fS1Q8vBZJ

— Football Daily (@footballdaily) February 7, 2021