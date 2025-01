Pranohen me shkrim deklaratat e dy dëshmitarëve në rastin e ish-krerëve të UÇK-së, do merren në pyetje nga mbrojtja Në çështjen gjyqësore ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi, është marrë vendim që deklaratat e dy dëshmitarëve të pranohen me shkrim, ndërsa mbrojtja do ta ketë mundësinë që t’i marrë në pyetje. Kështu bëri të ditur Angela Griep, zëdhënëse e Dhomave të Specializuara…