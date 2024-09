Praktika në diplomaci, Kraki me studentë në ZKM: Takimi me Kryeministrin përmbyllje e përkryer

Nezir Kraki, profesor në Francë, ka njoftuar se bashkë me disa studentë kanë vizituar Kosovën, ku janë takuar me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, në ndërtesën e Qeverisë së Kosovës.

Kraki ka shkruar se këta studentë kanë përfunduar praktikë në Ministrinë e Jashtme të Diasporës që drejtohet nga ministrja Donika Gërvalla.

Për takimin me Kurtin, Kraki ka shkruar se ishte dëshmi që institucionet e Kosovës janë të hapura për studentët francezë.

Postimi i plotë:

Para disa diteve 3 studentët tanë nga Parisi, Jasmina, Paolo dhe Sonya (nga Institut d’Etudes Politiques de Fontainebleau) perfunduan praktiken ne Ministrine e puneve te jashtme dhe Diaspores ne Prishtinë. Pervoja e tyre si ne pune ashtu edhe me jeten ne Prishtine ishte shume pozitive.

Takimi me Kryeministrin Kurti ishte perpyllje e perkryer e kesaj pervoje. Ishte deshmi se institucionet e Kosoves jane te hapura per studentë francezë e evropianë. Fiks ne vije me nismen time qe ta zyrtarizojme nje bashkepunim ndermejt Kosoves (institucionet politike, kulturore e diplomatike) dhe Universitetit Paris Est ne menyre qe vit pas viti te kete ne institucionet e Kosoves studentë nga Parisi, nga fusha e gjere e shkencave politike. Evropianët e se ardhmes duhet te kene pervoja pozitive me Kosoven dhe ta njohin ate nga brenda.

E falenderoj Kryeministrin Albin Kurti per kohen dhe dashamiresine.

Falenderoj edhe njehere Ministren Donika Gërvalla per pranimin e studenteve dhe per mbeshtetjen e idese per bashkepunim, pa e harruar stafin shembullor te ministrise te cilet e kane deshmuar mikpritjen tone nga dita e pare.