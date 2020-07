Pozicionet e dushit për të provuar kur jeni të lagur së bashku

Ndërsa disa mendojnë se është një mënyrë e mrekullueshme për të filluar ditën që të tjerët besojnë se është më e keqja, duke treguar vështirësinë për tu zbritur kur të keni sapun në sytë tuaj dhe këmbët tuaja të rrëshqasin rrotull në dysheme, transmeton lajmi.net.

Ka mënyra të caktuara për të bërë seks në dush që e bëjnë atë më të lehtë, më të sigurt dhe më të këndshëm.

Qëndroni dhe dorëzoni

E njohur edhe si stili i qenit në këmbë, kjo është bërë më së miri me një dyshek pa rrëshqitje për të siguruar që të mos rrëshqitni mirë. Mos thuaj se nuk ju paralajmëruam.

Një person është përpara, me kurrizin tek partneri i tyre, me këmbët e të dy palëve të mbledhura fort në dysheme.

Personi përpara përkulet në bel derisa koka e tyre të drejtohet drejt tokës, ata mund të mbështesin duart e tyre në mur përpara ose në anët e vaskës për mbështetje shtesë.

Personi pas kësaj mban ijet e partnerit të tij dhe hyn nga pas.

Ne gjunjë

Ky është një pozicion oral, sepse është po aq i bukur në dush. “Çelësi i këtij pozicioni është të sigurohemi që kushdo që po bënë seks oral është duke qëndruar në këmbë, me rrjedhën e dushit që godet shpinën – për të mbrojtur personin që po kënaqet nga çdo shpërqendrim i padëshiruar”.

Kabina

Një person ulet në dysheme, me duar pas tyre, pastaj tjetri ulet në majë. Ky pozicion do të thotë që të dy do të lageni me ujin që vjen nga lart. E përkryer për një partner që ju pëlqen të shikojë kur jeni në krye. /Lajmi.net/