Pothuajse e kryer, Giroud lojtar i Interit

Agjenti i sulmuesit të Chelsea Olivier Giroud është në Milano për të përfunduar kontratën me Interin para se fituesi i Kupës së Botës të udhëtojë në Itali për testet mjekësore.

Nicolò Schira ka zbuluar se marrëveshja mes Interit dhe Chelsea është konfirmuar dhe 33-vjeçari do të transferohet në San Siro për 5 milion euro plus 1.5 milion bonuse.

Agjenti thuhet se ka mbërritur në San Siro për të mbyllur kushtet personale të marrëveshjes para se sulmuesi francez do të udhëtojë në Milano për të finalizuar gjithçka, transmeton lajmi.net.

Ish-lojtari i Arsenalit do të arrijë “në 48 deri në 72 orë për testet mjekësore” pasi raporti konfirmon se ai do të largohet nga Stamford Bridge.

Gazetari i Gazzetta dello Sport zbulon se Giroud do të marrë një pagë prej 4 milion euro plus bonuse në vit me Nerazzurri dhe ka pranuar të nënshkruajë një kontratë dy-vjeçare.

Giroud ka luajtur vetëm shtatë ndeshje për Chelsea këtë sezon dhe kontribuoi një gol për Blutë, gjatë humbjes së tyre ndaj Liverpoolit në gusht. /Lajmi.net/