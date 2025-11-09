“Postone pastaj në fb dhe insta”- Stafi s’lodhen fort, ia qesin Albin Kurtit komplet kërkesën që pati për një video nga Kodra e Trimave
Në profilin zyrtar të kryeministrit në detyrë i Kosovës, Albin Kurtit është postuar një shkrim me një gabim.
Stafi i tij kanë harruar ta fshijnë kërkesën që i erdhi nga Kurti para se të postojnë një video nga Kodra e Trimave.
“Postone pastaj në fb dhe insta”, thuhet mbi shkrimin që Kurti iu ka dërguar stafit ta postojnë.
“Postone pastaj në fb dhe insta: Të dashur qytetarë, këtu nga Kodra e Trimave, në këto orët e fundit të mbetura të kësaj dite të rëndësishme, ju ftoj që të dilni e të votoni”, thuhet në këtë postim. /Lajmi.net/
