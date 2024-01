Postoi video te varret e Jasharëve: BIA serbe e bënë për spital kryetarin e partisë Republikane në Serbi

Si rrjedhojë, ai deklaron se Serbisë i duhet një opozitë e re dhe dhuna që u zhvillua ndaj politikanit është vazhdimësi e skenarit të Millosheviq.

“Në Serbi sapo kanë filluar vitet e nëntëdhjeta dhe ministri i atëhershëm i propagandës në qeverinë e Sllobodan Millosheviqit është presidenti aktual i Serbisë. Dhe i njëjti libër lojërash është përsëri në tavolinën e tij”, shkruan avokati Çedomir Stojkoviq.

Postimi i tij i plotë:

Sapo u dëgjova me gruan e Nikolla Sanduloviqit, e cila tha se në periudhën prej orës 16:00 deri në orën 20:00, ai u dërgua kundër dëshirës së tij nga shërbimet e sigurimit, pjesëtarët e të cilëve e rrahën gjatë asaj periudhe dhe ushtruan dhunë brutale, si pasojë nga dhoma e tyre u dërgua në spitalin ushtarak VMA, ku u mbajt deri në pasditen e sotme pa dhënë ndonjë njoftim për familjen ose avokatët e tij. Një ambulancë e solli në shtëpi pak kohë më parë.

Ky brutalitet i shërbimeve të sigurimit ndjek librin e lojërave dhe skenarin e Millosheviqit:

– Fillimisht media e regjimit filloi një fushatë urrejtjeje (që ndodhi dje pak para se të arrestohej)

– atëherë shërbimet e regjimit kryejnë dhunë dhe tortura ndaj një personi për të cilin publiku nuk do të ndiejë keqardhje sepse ai portretizohet në media si terrorist (që është pikërisht ajo që ndodhi dje)

– atëherë ai person zgjohet i rrahur ose i vrarë.

Ky libër u përdor gjerësisht gjatë viteve nëntëdhjetë, veçanërisht në kohën kur Aleksandar Vuçiq ishte ministër i Propagandës në qeverinë e Sllobodan Millosheviqit në vitet 1998-2000, me ç’rast ai shënoi dhe damkosi të gjithë anëtarët e opozitës së atëhershme dhe rezistencës politike ndaj Millosheviqit., (të cilës i përkisja) në publik si terroristë. Pastaj na kapnin dhe na rrihnin pjesëtarët e shërbimit të Millosheviqit, dhe disa u vranë pa reagim nga publiku, para të cilit Millosheviqi na etiketoi si terroristë.

Në Serbi sapo kanë filluar vitet e nëntëdhjeta dhe ministri i atëhershëm i propagandës në qeverinë e Sllobodan Millosheviqit është presidenti aktual i Serbisë. Dhe i njëjti libër lojërash është përsëri në tavolinën e tij.

Dhe arsyet janë saktësisht të njëjta si në kohën e Millosheviqit:

– Kosovë!

Kjo i ndodhi dje dhe sot Nikolla Sanduloviqit për të njëjtën arsye: pasi dy ditë më parë në këtë rrjet social shprehu ngushëllimet e tij për eliminimin e 50 anëtarëve të familjes shqiptare Jashari në Kosovë në vitin 1998.

Sa herë që mendoni që presidenti Aleksandar Vuçiq do të sjellë paqe në Ballkan, mbani mend këto fjalë:

– Pikërisht ky naivitet i Perëndimit do të çojë në një luftë të re në Ballkan. Sepse urrejtja që lëshon ky regjim ndaj fqinjëve vetëm në këtë mund të çojë.

Një nga provat e vogla të kësaj janë kërcënimet që fillova të marr (përsëri) pas postimeve të mia të fundit.

Nga heshtja pas këtyre ngjarjeve, mund të konstatoni se kush mendon njësoj si qeveria në Serbi.

Serbisë i duhet një opozitë e re për të pasur një qeveri të re.

Në postim ka etiketuar ambasadën amerikane në Serbi, politikanen Alicia Kearns dhe Zyrën e Jashtme.

🚨 BREAKING:

I have just heard from Nikola Sandulović’s wife, who told me that in the period from 4:00 p.m. to 8:00 p.m. he was taken against his will by the security services, whose members beat him during that period and used brutal violence, as a result of which he was taken… https://t.co/0bzsKiNqJ8 pic.twitter.com/YF14zDfxlM

— Advokat Čedomir Stojković ☘️🇷🇸🇺🇦🌏 (@FIGHT_4_RIGHT_S) January 4, 2024