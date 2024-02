Postoi foto të një vajze pa autorizimin e saj, policia arreston gjilanasin

Prokuroria Themelore në Gjilan ka njoftuar për caktimin e paraburgimit ndaj të dyshuarit, i cili kishte shpërndarë foto të një vajze në rrjetet sociale.

I pandehuri, L.B, ka kryer veprën penale ‘’Fotografimi dhe incizimet tjera të paautorizuara’’, shkruan lajmi.net.

Ai me 14 janar, me dashje ka cenuar privatësinë e viktimës, përmes aplikacionit “WhatsApp”, ku i kishte thënë asaj se nëse nuk do t’i kryente disa veprime që ai dëshironte, do t’i publikonte disa fotografi.

Duke marrë parasysh se ajo nuk iu ishte bindur atij, i pandehuri ka shpërndarë fotografitë në rrjetin social “Telegram”

Si pasojë e rastit, me urdhër të Prokurorit, ai është ndaluar për 48 orë.

Njoftimi i plotë:

Ndalohet një person për fotografim dhe incizim të paautorizuar

Gjilan, 6 Shkurt 2024 – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti Përgjithshëm, ka kërkuar caktimin e masës së paraburgimit nga Gjykata Themelore në Gjilan ndaj të pandehurit L.B., për shkak të dyshimit se ka kryer veprën penale ‘’Fotografimi dhe incizimet tjera të paautorizuara’’, nga neni 202 paragrafi 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Sipas kërkesës, ekziston dyshimi i bazuar se më 14 Janar 2024, në Gjilan, i pandehuri L.B., me dashje dhe pa autorizim ka cenuar privatësinë e të dëmtuarës, ashtu që fillimisht përmes numrit të tij të telefonit në aplikacionin ‘’WhatsApp’’, ka kanosur të dëmtuarën se nëse e njëjta nuk kryente veprime sipas dëshirës së tij, do t’ia publikonte fotografitë nudo, ku pasi që e njëjta nuk iu kishte bindur kërkesës së tij, i pandehuri i kishte shpërndarë fotografitë në rrjetin social ‘’Telegram’’.

I pandehuri me urdhër të prokurorit gjendet në ndalim 48 orësh, për shkak të veprës së sipërshënuar penale. /Lajmi.net/