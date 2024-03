“Postimi më i poshtër i mundshëm” – Reagimet pas postimit për mbeturinat nga iftari i mbrëmshëm

Mbrëmë në Sheshin “Adem Jashari” u organizua një iftar nga Shoqata Humanitare Bamirëse ‘Bereqeti’.

Lidhur me këtë, drejtori i Shërbimeve Publike në Prishtinë, Bekim Brestovci ka publikuar një postim në të cilin tha se pas iftarit, mbeturinat ia kishin lënë barrë komunës për t’i larguar, shkruan lajmi.net.

Lidhur me këtë ka pasur reagime të shumta nga qytetarët, e edhe nga disa figura publike, ndër ta edhe ish-deputetja Besa Ismaili.

Përmes postimit të saj, ajo tregoi rreth kohës së mrekullueshme që kanë kaluar gjatë këtij iftari, si dhe tregoi se shumë qytetar me kushte jo të mira financiare përfituan prej tij.

Megjithatë ajo e cilësoi si “postimin më të poshtër të mundshëm”, postimin nga drejtori Brestovci.

“Po imagjinoja sa bukur do të ishte sikur Komuna e Prishtinës të reagonte me efikasitet e të sillte ndonjë shator, apo fundja edhe ambrella. Kështu pa protokoll, pa tendera, pa burokraci. Sa bukur do të ishte sikur të kishte humanizim të institucionit. Pak njerëzillëk me pak spontanitet, në befasi të këndshme për të pranishmit”, ka shkruar Ismaili.

“Nëse nuk ndani mendim me mua, ju lus ta shikoni postimin më të poshtër të mundshëm që mund ta ketë bërë ndonjëherë një pushtet lokal, një pushtet kryeqyteti”, shtoi më tutje ajo.

Lidhur me këtë ka reaguar edhe Shoqata e cila e organizoi iftarin, duke thënë se të gjitha mbeturinat ishin mbledhur, por janë shpërndarë gjatë natës nga qentë endacakë.

E përveç tyre, reagime të shumta ka pasur edhe nga qytetarët, të cilët e cilësuan postimin e drejtorit dhe të Shëndetësisë Publike si “Islamofob”. /Lajmi.net/