Posterë të Bislimit duke e gjuajtur me shishe Lushtakun vendosen në Kuvend Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Blerta Deliu-Kodra, ka vendosur disa posterë në Komisionin për Integrim Evropian ku shihet zëvendëskryeministri Besnik Bislimi duke e gjuajtur me shishe deputetin e PDK-së, Mërgim Lushtakun. Gjatë seancës në Kuvendin e Kosovës me 13 korrik kishte përleshje fizike ndërmjet deputetëve dhe anëtarëve të Qeverisë, teksa opozita po kritikon pushtetin…