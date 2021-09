Posterë “Mirë se vini në Asociacionin e Komunave Serbe” edhe në Shtërpcë, lajmërohet policia

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se gjatë patrullimit në rrugën Ferizaj-Prizren janë hasur posterë me mbishkrimin “mirë se vini në asociacionin e komunave serbe”.

Në raportin 24 orësh të Policisë së Kosovës është bërë e ditur se lidhur me këtë rast është njoftuar prokurori, me vendim të të cilit është hapur rasti “Nxitje e përçarjes dhe mosdurimit”.

“Shtërpcë, 23.09.2021 – 18:00. Patrulla policore ka raportuar se ka vërejtur në tabelat e rrugës rajonale Ferizaj-Prizren kanë vërejtur posterë me mbishkrimin “mirë se vini në asociacionin e komunave serbe”. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori me vendim të cilit është hapur rasti i lartcekur”, bën të ditur policia.

Ndryshe, këto veprime po vijnë pas vendosjes së masës së reciprocitetit ndaj targave nga Serbia që po hyjnë në Kosovë.

Të gjitha veturat me targa të Serbisë, nga e hëna e kësaj jave të obliguara të mbajnë tabela të përkohshme “RKS”, gjatë qëndrimit në Kosovë.

Posterë me mbishkrimin “mirë se vini në asociacionin e komunave serbe” janë vendosur nga banorët serbë edhe në pikën kufitare në Jarinjë, atje ku nga e hëna, serbët kanë bllokuar rrugën dhe po qëndrojnë aty për të kundërshtuar vendimin e Qeverisë së Kosovës për reciprocitetin e targave.