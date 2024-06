Postera pro Vuçiqit në Veri: Sveçla thotë se do ta fusin në burg presidentin serb nëse vjen pa leje Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, ka reaguar pasi disa posterë dedikuar Vuçiqit janë shfaqur në Veri të Kosovës. “Komandanti suprem, po të presim”, thuhet në posterë. Sveçla ka thënë se nëse Vuçiqi është nisur pa kërkesë në MPJD do të arrestohet dhe do të dërgohet aty ku i ka “disa miq të tij”.…