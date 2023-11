Portieri i Drenicës kryen përgatitjet para ndeshjes me Trepçën në lloç Drenica dhe Trepça do të përballen ditën e sotme në kuadër të xhiros së 14-të të Ligës së Parë të Kosovës në futboll, shkruan lajmi.net. Ndeshja do të zhvillohet në stadiumin “Bajram Aliu” në Skenderaj me fillim nga ora 13:00. Në fotografitë e publikuara para ndeshjes nga skuadra e Drenicës vërehet lloçi në stadium. Në…