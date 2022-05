Porosia e komisionerit evropian drejtuar Serbisë: Dialogu me Kosovën duhet të vazhdojë

Këto komente ai i bëri pas takimit që pati në Bruksel me kryediplomatin serb, Nikola Selakoviq.

Lajmin për takim, komisioneri evropian e bëri të ditur me anë të një postimi në llogarinë e tij në Twitter.

“Diskutim i sinqertë me ministrin e Jashtëm Nikola Selakoviq për pasojat e luftës së Rusisë kundër Ukrainës në rrugën evropiane të Ballkanit Perëndimor dhe Serbisë. Dialogu me Kosovën duhet të vazhdojë”, shkroi ai.

Në kryeqendrën evropiane po qënron edhe shefja e diplomacisë kosovare, Donika Gërvalla, e cila do të marrë pjesë në takimin e ministrave të Jashtëm të Ballkanit Perëndimor.

Në takim do të marrin pjesë 27 ministrat e jashtëm të shteteve antare të BE-së, bashkë me ministrat e Jashtëm të Ballkanit Perëndimor si dhe Ministri i Jashtëm i Ukrainës z. Dmytro Kuleba.

Tema diskutimi të takimit pritet të jenë çështjet e zhvillimeve të fundit në Ukrainë dhe ndikimi i tyre në politikat e sigurisë së shteteve të BE-së dhe rajonit tone.

