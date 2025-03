Polonia përgatitet për luftë, Tusk njofton planin për futjen në ushtri të burrave të vendit

Kryeministri polak Donald Tusk ka njoftuar një plan trajnimi ushtarak në shkallë të gjerë për të gjithë meshkujt e rritur në Poloni.

Në një fjalim të fokusuar te Mbrojtja dhe Siguria, ai konfirmoi se i kishte kërkuar Ministrisë së Mbrojtjes që Polonia të tërhiqej nga Konventa e Otavës dhe Konventa e Dublinit, të cilat ndalojnë përdorimin, grumbullimin, prodhimin dhe transferimin e minave kundër personelit dhe bombave thërrmuese, pavarësisht kërkesës së Bashkimit Evropian për të mos e bërë.

“Ne nuk do të shikojmë askënd, nuk do të kemi frikë nga kritikat e askujt. Çdo gjë që kontribuon në forcimin e mbrojtjes së Polonisë do të zbatohet dhe përdoret”, tha Tusk në një mesazh tepër të ashpër që çon sinjale direkte në Moskë.

Udhëheqësi polak njoftoi një plan për të zbatuar trajnime ushtarake masive “në një shkallë të gjerë për të gjithë meshkujt e rritur në Poloni”, megjithëse ai nuk tha në mënyrë eksplicite se një trajnim i tillë do të ishte i detyrueshëm.

“Ne duam të kemi një model gati deri në fund të vitit”, tha Tusk, duke shtuar se “çdo mashkull i rritur në Poloni duhet të trajnohet në rast lufte”. “Edhe gratë, por ju e dini, lufta është ende në masë të madhe domeni i burrave”, shtoi ai, duke shpresuar që të ketë një numër rezervistësh gati deri në fund të 2025.

Tusk theksoi urgjencën e kësaj mase, duke vënë në dukje përmasat e ushtrive të përfshira në konfliktin në Ukrainë dhe duke iu referuar nevojës për të pasur një ushtri prej gjysmë milioni trupash në Poloni, duke përfshirë rezervistët, krahasuar me 290,000 që vendi ka aktualisht.

Polonia ka 3500 km kufij me disa vende: Gjermaninë, Republikën Çeke, Sllovakinë, Ukrainën, Bjellorusinë, Lituaninë dhe Rusinë (Oblasti i Kaliningradit). Më shumë se 5000 ushtarë polakë morën pjesë në stërvitjet më të fundit të NATO-s, së bashku me trupa nga vendet e tjera aleate. Ushtria e ardhshme evropiane mbetet një objektiv, megjithëse nuk duket se çdo vend, në varësi të rrethanave të tij, do të jetë në gjendje ta trajtojë atë në mënyrë efektive këtë vit.