Polonia i kërkon Gjermanisë dëmshpërblim prej 1.3 trilion dollarëve

Qeveria polake ka thënë se do t’i kërkojë Gjermanisë dëmshpërblim prej 1.3 trilion dollarëve, për shkak të dëmeve të shkaktuara në Luftën e Dytë Botërore.

Prej ardhjes në pushtet më 2015, partia, Ligji dhe Drejtësia (PiS) e udhëhequr dikur nga presidenti, Andrzej Duda, ka shtyrë përpara çështjen e dëmshpërblimit, duke thënë se Gjermania ka “obligim moral” në këtë çështje.

Zëvendëskryeministri, Jaroslaw Kaczynski, që udhëheq tani partinë PiS, ka thënë më 1 shtator se pret proces “të gjatë dhe të vështirë” me Gjermaninë.

“Ne jo vetëm që kemi përgatitur raport, por ne edhe kemi marrë vendim, vendim për veprim të mëtejmë”, ka thënë Kaczynski.

“Veprimet kanë të bëjnë me kërkesë ndaj Gjermanisë për të negociuar dëmshpërblimet. Dhe ne do ta zbatojmë këtë vendim”, ka thënë ai, duke iu referuar “dëmeve të mëdha” me të cilat janë përballur polakët gjatë pushtimit nazist më 1939/1945.

Rreth gjashtë milionë polakë, përfshirë tre milionë hebrenj polakë, janë vrarë gjatë Luftës së Dytë Botërore.

Kjo nuk është hera e parë që Polonia përmend çështjen e dëmshpërblimeve, diçka që Berlini e ka kundërshtuar menjëherë, duke përmendur një vendim të vitit 1953 që përcakton se Polonia heq dorë nga kërkesa ndaj Gjermanisë Lindore për dëmshpërblim.

Qeveria gjermane dhe Zyra e saj e Jashtme nuk kanë reaguar ndaj deklaratave të zyrtarëve polakë.