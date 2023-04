Polonia filloi të ndërtojë një mur pothuajse 200 km të gjatë drejt Rusisë

Ministri i Brendshëm polak Mariusz Kaminski njoftoi se Polonia ka filluar ndërtimin e një muri “të fundit” përgjatë kufirit tokësor prej 199 kilometrash me Rusinë.

Muri do të përfundojë deri në fund të shtatorit dhe Kaminski pretendon se do të jetë i ngjashëm me murin me “shumë kamera ditën dhe natën dhe monitorët e trafikut” që ekziston në pjesë të kufirit polako-bjellorusi.

Në shkurt, Finlanda filloi të ngrejë një gardh drejt Rusisë

“Do të kemi një monitorim gjithëpërfshirës të gjithçkaje që ndodh në kufirin me Rusinë”, theksoi ai. Roja kufitare polake njoftoi se 3000 kamera vëzhgimi do të instalohen përgjatë një seksioni prej gati 200 kilometrash. Kompania e sistemeve të sigurisë Telbud fitoi një kontratë 81 milionë euro me rojet kufitare polake dhjetorin e kaluar.

Megjithatë, Polonia nuk është vendi i parë që fillon të ngrejë barriera në kufirin me Rusinë. Në muajin shkurt Finlanda filloi ndërtimin e 200 km gardhe si pjesë e punimeve, vlera e të cilave llogaritet në 380 milionë euro. Më pas finlandezët njoftuan se do të instalonin tela me gjemba në një gardh metalik tre metra të lartë dhe do të kishte kamera për regjistrimin e natës, llamba dhe altoparlantë në vende të ndjeshme. /Lajmi.net/