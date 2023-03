Poloni – Shqipëri: Forma e dy kombëtareve në pesë ndeshjet e fundit dhe përballjet direkte Kombëtarja shqiptare e futbollit e nis sot ciklin kualifikues për Kampionatin Evropian “Euro 2024”. “Kuqezinjtë” do të përballen në ndeshjen e parë me Poloninë në Varshavë me fillim nga ora 20:45, në kuadër të Grupit E, shkruan lajmi.net. Forma e dy ekipeve kombëtare në pesë ndeshjet e fundit Kombëtarja polake e futbollit vjen në këtë…