Politikën e Titos, mirë me lindje mirë me perëndim: Bërnabiq takon Xi Jinpingun në Kinë Serbia po sheh gjithnjë e më shumë nga Kina, për të “salduar miqësinë e hekurt”. Kryeministrja Ana Bërnabiq, që gjendet në Pekin, u takua me presidentin kinez, Xi Jinping, me të cilin diskutoi kryesisht për marrëdhëniet ekonomike, por edhe për gjeopolitikë. “Biseda me Xi Jinping shkoi mirë. Presidenti i Kinës tregoi se ai do të…