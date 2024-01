Politikat e emigracionit në Gjermani gjatë 2024 – Më pak tërheqëse për azilkërkuesit, prioritet punëtorët e kualifikuar

Më shumë dëbime, procedura më të shpejta të azilit dhe më pak pagesa në para, Gjermania do të bëhet më pak tërheqëse për azilkërkuesit nga viti 2024. Në të njëjtën kohë, emigrimi për punëtorët e kualifikuar do të bëhet më i lehtë.

Kur bëhet fjalë për politikën e imigracionit, kancelari Olaf Scholz ka vendosur tashmë tonin për vitin e ri. Në një intervistë për revistën e lajmeve Der Spiegel, ai doli në favor të dëbimeve “në shkallë të gjerë” për azilkërkuesit e refuzuar.

Në gjysmën e parë të vitit 2023, shifrat e qeverisë tregojnë se 7,861 persona u deportuan. Një reformë, e quajtur Akti i Përmirësimit të Riatdhesimit, shpreson ta rrisë këtë numër. Ndryshimet përfshijnë përfundimin e njoftimit të dëbimeve paraprakisht dhe zgjatjen e paraburgimit për azil në 28 ditë. Policia do të ketë gjithashtu kompetenca të zgjeruara për të kërkuar për ata që janë urdhëruar të largohen dhe për të hyrë në pronën e tyre, si dhe telefonat.

Kontrabandistët dhe llojet e tjera të kriminelëve, duke përfshirë ata pa dënim, por të dyshuar për shoqata kriminale, mund të përballen me dëbime më të shpejta, si pjesë e përpjekjeve për të vepruar “në mënyrë më të vazhdueshme dhe më të shpejtë” kundër “individëve të rrezikshëm”, tha Ministrja e Brendshme Nancy Faeser.



Më shumë marrëveshje për migracionin

Gjermania po negocion gjithashtu marrëveshje me Gjeorgjinë, Moldavinë, Keninë, Kolumbinë, Uzbekistanin dhe Kirgistanin, megjithëse këto nuk do të preknin shumicën e azilkërkuesve, të cilët vijnë nga Siria, Afganistani dhe Turqia. Por masa është pjesë e një përpjekjeje më të madhe për të përcaktuar më shumë vende si “vende të sigurta të origjinës”, gjë që do t’i lejonte Gjermanisë të kthejë njerëzit në ato vende. Gjeorgjia dhe Moldavia e morën këtë status në nëntor.

Nëse Bashkimi Evropian ringjall marrëveshjen e tij me Turqinë, një lëvizje që Gjermania mbështet, që mund të lehtësojë dërgimin e njerëzve atje gjithashtu.

Gjermania gjithashtu dëshiron të përpunojë më shpejt kërkesat për azil. Tani për tani, mund të duhen më shumë se dy vjet për të trajtuar një kërkesë për azil, sipas të dhënave të qeverisë. Ndryshimet e propozuara në ligj shpresojnë ta zvogëlojnë atë në 3-6 muaj.

Njerëzit që kalojnë procedurën e azilit do të marrin gjithashtu më pak përfitime. Pagesat e mirëqenies, aktualisht të aksesueshme pas 18 muajsh, do të bëhen të disponueshme vetëm pas 36. Ata që janë në banesa shtetërore do t’u zbritet edhe kostoja e ushqimit.

Kartat në vend të parave të gatshme

Më shumë qytete dhe shtete gjermane duan të kalojnë në një sistem të bazuar në karta për përfitime, në vend të pagesave bankare, për të parandaluar azilkërkuesit nga transferimi i parave te të tjerët, si të afërmit në vendin e origjinës. Hannover, në Gjermaninë qendrore, filloi “kartën sociale” në dhjetor, e cila funksionon si një kartë debiti normale bankare. Zonat e shtetit lindor të Thuringia kanë lëshuar rreth 160 karta të tilla për azilkërkuesit. Mbajtësi i kartës duhet të shkojë në zyrën e rrethit të azilit çdo muaj për të plotësuar kartën.

Hamburgu dhe Bavaria do të ndjekin shembullin me programe të ngjashme në vitin 2024.

Emigracioni i fuqisë punëtore më të kualifikuar

Ndërsa kushtet duket se po bëhen më të vështira për azilkërkuesit, reformat e fundit shpresojnë ta bëjnë jetën në Gjermani më tërheqëse për fuqinë punëtore të kualifikuar. Një sistem pikësh, i bazuar në aftësinë gjuhësore dhe përvojën profesionale, do t’u jepte emigrantëve të kualifikuar një vizë njëvjeçare, kohë gjatë së cilës ata mund të kërkojnë një punë. Kërkesa për të ardhura është ulur gjithashtu dhe do të jetë më e lehtë për aplikantin të sjellë më shumë anëtarë të familjes.

Karta Blu e BE-së do të zgjerohet gjithashtu për të mbuluar sektorët që vuajnë nga mungesa e fuqisë punëtore, si kujdesi shëndetësor dhe arsimi.

Duke filluar nga muaji mars, të huajt nga jashtë BE-së mund të vijnë direkt në Gjermani dhe të fillojnë të punojnë ndërkohë që kualifikimet e tyre miratohen. Punëtorët mund të qëndrojnë deri në tre vjet, duke përfshirë edhe personat në ngarkim, për sa kohë që ata mund të dëshmojnë se mund të mbajnë veten.

Kuota speciale e imigracionit për njerëzit nga vendet e Ballkanit Perëndimor gjithashtu do të dyfishohet në 50,000 në qershor./scan.tv